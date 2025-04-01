В Україні оновили правила дорожнього руху: кого торкнуться важливі зміни

На деяких нові правила не поширяться

Правила дорожнього руху в Україні оновили. Нововведення торкнулися мотоциклістів, а також водіїв мопедів.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з його інформацією, водіям мопедів і мотоциклів надали право проїзду смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно спільному потоку. При цьому нове правило не пошириться на мотоцикли з бічним причепом, мотоколяски та триколісні транспортні засоби.

"Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", — пояснив Мельничук.

Раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за 2024 рік в Україні було зафіксовано 735 384 нових боргів через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Дізнайтеся, в якій області нахабні водії, які ігнорують штрафи.