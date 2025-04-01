Casino.ua оголосило про партнерство з Vibra Gaming

Ця співпраця дозволить отримати доступ до контенту, що відповідає міжнародним стандартам та суворим регуляторним вимогам

Онлайн-платформа Casino.ua уклала партнерську угоду з провайдером Vibra Gaming. Компанія є провідним постачальником локалізованого контенту та технологічних рішень для операторів у Латинській Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні, співпраця з Vibra Gaming дозволить отримати доступ до контенту, що відповідає міжнародним стандартам та суворим регуляторним вимогам.

Завдяки глибокому розумінню ринку Латинської Америки та понад 10-річному досвіду роботи у європейській індустрії, Vibra Gaming стане надійним партнером у створенні інноваційного середовища.

"Співпраця з Vibra Gaming — стратегічний крок, який допоможе нам запропонувати ще більше інноваційних рішень для наших користувачів. Ми завжди відкриті до партнерств, що сприяють розвитку індустрії", — заявив директор "Казино ЮА" Олександр Бабенко.

Нагадаємо, раніше Casino.ua оголосила про укладення угод з іншими провідними розробниками, такими як Galaxsys, SPRIBE та APOLLO GAMES.