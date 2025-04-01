Заробила пів мільйона за рік: як виглядає дружина Віталія Кіма і чим вона займається

Дружина політика веде підприємницьку діяльність

Віталій Кім протягом 5 років працює очільником Миколаївської обласної державної адміністрації. Він став відомим на всю країну після початку повномасштабного вторгнення, коли підтримував моральний дух українців. Натомість дружина політика залишається непублічною.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину голови Миколаївської обласної державної адміністрації, чим володіє, згідно з декларацією, і як вона познайомилась з Кімом.

Що відомо про дружину Віталія Кіма

Віталій та Юлія познайомилися у 2010 році на святкуванні Дня міста Миколаєва. Юлія прийшла з подругою на концерт, і Віталій також був там з другом. Кім поцікавився у дівчини, чи їй не холодно, і так почалась розмова. Вони зустрічалися протягом 7 років, а побралися у 2017 році.

Юлія та Віталій Кім, фото з мережі

"Він дуже багато розмовляв, усмішка не сходила з обличчя. Було відчуття, що ми знаємо один одного давно. Ми разом з 2010-го року, одружилися 2017 року", — ділилась Юлія в спільному з чоловіком інтерв’ю Раміні Есхакзай.

На момент знайомства з Кімом Юлія працювала вихователькою у дитячому садку. Після одруження пара вирішила, що Юлія залишить роботу, бо витрачає на це багато часу та сил.

Подружжя Кім, скриншот з ютуб-каналу Раміни Есхакзай

Дружина Кіма розповідала, що дізналась з новин про призначення чоловіка головою Миколаївської ОДА. Її це дуже здивувало. Тоді Юлія зайшла в коментарі під новиною і побачила багато хейту. З того моменту вона вирішила не читати коментарі у соцмережах. Також їй не подобається ідея, що Кім може стати президентом: "Ні, ні й ще раз, ні. Я не хочу про це думати й впевнена, що цього не буде".

Юлія та Віталій виховують трьох дітей — доньок Євгенію та Олександру і сина Руслана.

Родина Кімів, фото з мережі

Кім з дружиною та сином, фото з мережі

З декларації, яку чиновник оприлюднив у 2024 році, стало відомо, що Юлія продала криптовалюти на 1,9 мільйонів гривень. Вона володіє компаніями "Дует-Плюс" та "Медіа Група", з яких заробила пів мільйона гривень та 95 тисяч гривень зарплати у ТОВ "Мисливець Миколаїв".

Дружина політика володіє значними готівковими заощадженнями — 2,4 мільйонами гривень та 28,5 тисячами доларів. Окрім цього, Юлія тримає в іспанському банку 68,6 тисяч євро та володіє автівкою SUBARU XV 2.0 2017 року випуску.

Родина Кімів зареєструвала значні статки

А от чиновник заробив 1 мільйон 762 тисячі гривень на посаді голови Миколаївської ОДА. Готівкою він зберігає 67 тисяч доларів, а в іспанському банку — 74 тисячі євро. Він володіє авто Mercedes-Benz E200 2015 року та орендує Volkswagen Touareg R-Line 2020 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про дружину колишнього голови Верховної Ради України Олександра Турчинова. Вони перебувають у шлюбі понад 30 років.