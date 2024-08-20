Уничтожил 75 вражеских целей: в ВС рассказали об одном из героев противовоздушной обороны (фото)

Часть целей сбили на новом оборудовании, управлять которым командир учился в Германии

Мастерство украинских защитников неба поражает. Один из них – Александр, которого называют одним из лучших в своем деле. На его счету уже 75 уничтоженных вражеских целей. Первая цель его расчета была поражена 25 февраля 2022 года — российский вертолет, летевший в Гостомельский аэропорт.

О герое рассказали в воздушном командовании "Запад". Александр командует зенитно-ракетным дивизионом, подполковником. Начинал оборону неба на ЗРК "Бук М1". После обороны Гостомельского аэропорта защищал небо над столицей и прикрывал пехоту. Там к отметкам на машине добавились еще два вертолета. Всего за первый месяц после полномасштабного вторжения расчет уничтожил 20 самолетов, вертолетов и дронов российских войск.

Александр рядом с отметками за уничтоженные цели

Удавалось добиваться результата, в том числе и хитростью. "Крайней уничтоженной целью во время нашего пребывания в Киевской области стал российский вертолет Ми-28. Как мы побеждали в противовоздушных боях? Благодаря выдержке, хитрости и холодному расчету. Находились в засаде, не проявляли себя, включались в работу только тогда, когда получали информацию, что цель оказалась в зоне нашего поражения. После этого у нас было около 30 секунд, чтобы обнаружить, захватить и уничтожить ее и как можно быстрее покинуть свою позицию", — рассказывает Александр.

После службы в Киевской области подразделение передислоцировали в Одесскую область. Там целые несколько изменились — уже сбивали беспилотники и крылатые ракеты. После этого дивизион проходил обучение в Германии на новом комплексе. Уже по возвращении за полгода работы с новым оборудованием уничтожено 45 воздушных целей.

"Самое результативное противовоздушное сражение – семь уничтоженных крылатых ракет за один вражеский ракетно-авиационный удар. Таких случаев у нас было два. На одну цель тратим одну ракету. То есть эффективность стопроцентная. Нам удавалось даже уничтожить шесть вражеских ракет пятью нашими. Российская ракета взорвалась от поражения нашей ракетой и своими обломками уничтожила еще одну крылатую ракету", — рассказывает Александр. За отвагу и отданную службу он уже стал кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, ордена "За мужество" 3 ст. и медалью "За оборону Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели героя обороны Украины, летчика Александра Мигули. 27-летний пилот успел совершить 160 боевых вылетов.