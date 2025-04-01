Росія та Китай проведуть спільний саміт: коли та чого можна очікувати від зустрічі

Лавров підтвердив, що Китай є близьким союзником Росії

Росія та Китай продовжують поглиблювати відносини, які сформувались ще століття тому. Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, у травні планується проведення спільного саміту цих двох країн. Ба більше, уже навіть розпочалась підготовка до нього.

Відповідні тези представник російського закордонного відомства озвучив під час переговорів у Москві зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Водночас дипломати підтвердили "добрі відносини" Росії та Китаю, які, за результатами майбутнього саміту, можуть стати відчутно глибшими. Про це сигналізує й те, що підмітив сам Лавров — зустрічі лідера Кремля Володимира Путіна з главою держави і лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном "дають потужний поштовх відносинам".

Ще однією причиною для особистої зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може стати військовий парад у Москві 9 травня, на який китайський лідер прийняв запрошення ще у лютому. А періодом пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що лідер Росії також готує візит до Китаю. Попередньо відомо, що це має відбутися у вересні до 80-ї річниці закінчення японо-китайської війни.

Протяжність кордону РФ та КНДР (червона)

На думку російського дипломата, РФ та Китай "об'єднують як історичне бойове братство, загальна протяжність кордону, а й багатовікові традиції добросусідства, широка спільність національних інтересів".

"Відзначаємо відповідальність Москви та Пекіна за тісну координацію на міжнародній арені. У цьому країни Світової більшості вбачають найістотніший стабілізуючий фактор у цей непростий час розвитку світової політики. Впевнений, що сьогодні домовимося про те, як вибудовувати наші двосторонні відносини в контексті підготовки до зустрічей у верхах, так і про подальшу координацію в ООН, у її Раді Безпеки, в рамках ШОС, БРІКС, "Групи двадцяти", в роботі з АСЕАН та на інших багатосторонніх майданчиках на користь створення більш справедливого і демократичного світового порядку", — додав Лавров.

Ван Ї та Сергій Лавров

Повертаючись до майбутнього саміту, Лавров підтвердив, що Китай є близьким союзником Росії. І на зустрічі 1 квітня, де й було оголошено про нього, глави МЗС Росії та Китаю МЗС планували обговорити також і "перспективи врегулювання української кризи". Серед тем розмови й інші міжнародні питання, які більш детально не були озвучені.

Що ж будуть обговорювати на спільному саміті

Наразі заяв, які могли б розкрити подробиці щодо тем порядку денного, не було зроблено. Але цілком можливо, що обговорюватимуться шляхи поглиблення співпраці у багатьох сферах. Єдине, що у питанні України Росія може й не отримати бажаної підтримки, адже Китай вже чітко показав свою позицію. Річ у тім, що КНР не підтримує ідею мирної угоди щодо України, яка буде визначатися лише між США та Росією.

Крім того, політику чинного президента США Дональда Трампа спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає вважає "деспотичною". І у цьому Піднебесна також вбачає для себе можливість розвернути ЄС до себе, відвернувши від США.

Ще одним показником відмінності позиції Китаю щодо України від інших "друзів" РФ є те, що КНР розглядає можливість долучитися до міжнародної миротворчої місії на території нашої країни. Китайські дипломати в Брюсселі провели консультації з ЄС, з’ясовуючи, наскільки такий крок є прийнятним для європейських партнерів. Вважається, що участь Китаю може змінити позицію Росії щодо введення миротворчих сил.

Також не виключено, що організація цього саміту могла бути продиктована й острахами Китаю щодо того, як Трамп "відриває" Росію від Пекіна. Адже, як пояснював "Телеграфу" експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra спеціально Антон Ганоцьский, політика нової адміністрації Трампа демонструє бажання американської влади реалізувати сценарій "Ніксон 2.0", який полягає у нормалізації відносин з Російською Федерацією для недопущення формування тісного російсько-китайського політичного та економічного союзу. І тут вже Росію можуть підкупати поступки і "мʼякий" підхід Білого дому у питанні врегулювання російсько-української війни. Ба більше, навіть звучали пропозиції геополітичного економічного співробітництва, спрямовані на заохочення РФ до досягнення швидкого перемирʼя, прибравши перешкоду для повної нормалізації між США та Росією.

І на тлі заяви про спільний саміт Росії та Китаю у Шанхаї 31 березня стартувала дводенна конференція, організована Міжнародним дискусійним клубом "Валдай" і Центром російських досліджень Східнокитайського педагогічного університету.

У рамках конференції заплановано чотири тематичні сесії: "Росія і Китай: стратегічне партнерство в багатополярному світі", "Глобальні та регіональні виклики для Євразії", "Перспективні напрямки двостороннього співробітництва: масштабні проєкти в Євразії, штучний інтелект і нові платіжні механізми", "Майбутнє міжнародних інститутів і міжнародного права".

Нагадаємо, що Китай виступив майданчиком для зустрічі Росії та Ірану 14 березня задля обговорення розширення ісламською республікою (Іран — ред.) своїх запасів урану, які близькі до збройового.