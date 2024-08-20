Незаконный выезд за границу: что грозит мужчинам, есть ли уголовная ответственность

Пограничники могут доставить нарушителя в военкомат

Несмотря на введенные ограничения на выезд мужчин призывного возраста из Украины, некоторые граждане пытаются незаконно пересечь государственную границу во избежание мобилизации. Однако такие действия несут за собой некоторые правовые последствия.

Согласно украинскому законодательству, за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы предусмотрена административная ответственность. Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко отмечает, что за такое правонарушение предусмотрен штраф, пишет РБК-Украина.

За первую попытку незаконно выехать за пределы государства придется заплатить штраф в размере от 3400 гривен. Если в течение года повторно попытаться это сделать, то штраф возрастет до 13600 гривен или возможен административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Правовед подчеркивает, что уголовная ответственность за такие действия законодательством не предусмотрена. Но кроме наложения штрафа, пограничники имеют право доставить нарушителя в ближайший территориальный центр комплектования и социальную поддержку. Там военнообязанного могут направить на ВВК и обновление учетных данных.

Юрист отмечает, что незаконное пересечение границы несет не только административную ответственность, но и создает значительные риски для личной безопасности и дальнейшей жизни.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может покинуть пределы страны в военное положение. В мае вступили в силу новые законодательные изменения, предусматривающие дополнительные проверки для граждан призывного возраста при пересечении границы Украины.