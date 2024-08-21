Військовий облік та вступ до вишу: які документи потрібні абітурієнтам

Для військовозобов'язаних студенток передбачено інші правила

Вступаючи до вищого навчального закладу, абітурієнти стикаються з питанням військового обліку. Вступник призовного віку не буде зарахований до вишу без надання військово-облікового документа, однак для військовозобов’язаних дівчат існують певні нюанси.

Чи обов’язково абітурієнту ставати на військовий облік за місцем навчання, розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного ЦК та СП Любомир Хомицький.

За словами Хомицького, одним з обов’язкових документів для зарахування до вишу для чоловіків віком від 18 до 60 років є військово-обліковий документ.

"Без нього людину можуть не зарахувати. Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо", — пояснює представник ТЦК.

Він зазначив, якщо вступник переїздить до іншого міста, звертатися до районного військкомату не потрібно.

"Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації й стати на військовий облік", — розповідає Хомицький.

Для студенток медичних та фармацевтичних спеціальностей передбачено постановку на облік лише після завершення навчання та отримання відповідного кваліфікаційного рівня (диплому). Але абітурієнтки, ті, які тільки починають навчатися, такого обов'язку не мають, зазначає представник ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, хто зі студентів втратив право на відстрочку від мобілізації. Згідно з оновленим законодавством, призову на військову службу не підлягають ті, хто здобуває денну або дуальну форму освіти.