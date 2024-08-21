Затянется на годы? Юрист объяснил, как быстро в Украине могут ликвидировать УПЦ МП

Cудебные процессы не должны продолжаться слишком долго

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией. Это означает, что, например, у УПЦ МП теперь будет 9 месяцев, чтобы доказать отсутствие связей с РФ. Если этого церковь не сделает, то может начаться процесс её ликвидации. При этом, учитывая, что под её крылом находится 8 тысяч общин, это может произойти не быстро. Однако не обязательно, что это растянется на годы.

Данный юридический аспект объяснил руководитель Центра верховенства права и религиоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Дмитрий Вовк. По его словам, чтобы запретить все 8 тысяч общин, действительно, понадобится много времени. Однако закон предоставляет прокуратуре полномочия обращаться с исками о ликвидации, а все дела должен рассматривать апелляционный административный суд в Киеве с максимально упрощенной процедурой уведомления сторон.

"Такой механизм, к которому привлечен не мемный "один юрист ДЕСС", а система прокуратуры, позволяет быстро подать иски и получить решение о ликвидации ключевых организаций в структуре УПЦ (метрополий, важных парафий и т.п.)", — объясняет он.

Кроме того, отмечает Вовк, по его мнению, судебные процессы не должны продолжаться слишком долго, ведь единственное, что должен установить суд для принятия решения, действительно ли религиозная организация аффилирована с РПЦ. А это, предполагает он, возможно, будет делаться путем ссылки на соответствующую экспертизу, которая уже проведена государством.

"Учитывая последнюю практику Верховного Суда, проблем в этом смысле не будет", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Московский патриархат не идет на диалог с ПЦУ.