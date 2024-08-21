Субсидия-2024: какие виды бывают и кто может получить помощь

Некоторые виды субсидии имеют ограниченный круг получателей.

В Украине можно получить несколько разновидностей субсидий, имеющих особенности в зависимости от типа получателя. Самые массовые субсидии касаются пособий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Такая жилищная субсидия предоставляется адресно. На нее могут претендовать люди, которые не способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, но при этом получают официальный доход. Безработные также могут претендовать на пособие, если имеют официальный статус или вескую причину не работать. Распространяется он на оплату коммунальных, жилищных услуг и их обслуживание. Такая субсидия выплачивается ежемесячно, ее сумма меняется вместе с тарифами и зависит от сезона, состояния и количества проживающих.

Другой вид субсидий нужен тем домам, где есть печное отопление. Субсидия на приобретение печного бытового топлива в отличие от предыдущего выплачивается раз в год. Главное требование – в доме не должно быть электрического или газового отопления.

Ожидается принятие еще одного вида помощи, которая будет направлена исключительно на ВПЛ — субсидию на аренду жилья. Она еще не утверждена, однако уже известно, что будет ранжироваться в зависимости от области, где снимается жилье.

Еще один вид субсидии, уже согласованный правительством — субсидия для аграриев. Если сельхозпроизводитель обрабатывает гектар в зоне боевых действий, он может получать 2 тыс грн/га, а если в зоне возможных боевых действий — 1 тыс грн/га.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отказ в субсидии — не обязательно конец надеждам его получить. Проблема может быть в ошибках в документах или их недостатке – тогда есть время на исправление.