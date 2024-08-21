Чи допоможуть взимку сонячні панелі: експерт назвав кращий варіант

Вони — гарний вибір для літа

Взимку українцям доведеться жити в умовах жорстких відключень світла, причому за найгіршого сценарію електрики може не бути по 12 годин на добу. Люди готуються до цього, встановлюючи додаткові джерела живлення.

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин розповів в ефірі "КИЇВ24", які з них краще обрати. За його словами, на зимовий період краще встановлювати у квартирі інвертор та акумулятор, а не сонячні панелі.

"Вони (сонячні панелі, — ред.) можливо, дадуть вам змогу підзарядити якісь невеличкі гаджети, працювати ноутбуку, можливо, трошки світильників, але недовго. Взимку, мається на увазі … В першу чергу думайте про інвертор, акумулятор", — пояснив експерт.

Сонячні батареї, пояснив Литвин, є гарним вибором влітку, коли сонця багато. А от для зими, вони можуть бути тільки як додатковий варіант.

Для довідки: інвертор – це статична система, яка монтується на стіну біля електричного щита та підключається до нього кабелем, або встановлюється окремий щит. Передбачений автомат для інвертора, якщо акумулятори гелеві – автомат для захисту акумуляторної батареї, перемикач для інвертора на випадок коли довгий період є світло.

Така система безперебійного живлення працює постійно. Коли світло зникає, вона автоматично перемикає реле, інвертор переходить у режим роботи від акумуляторів. Коли електропостачання відновлюється, він автоматично переводить навантаження на режим Bypas, тобто пропускає струм транзитом з мережі, і починається цикл заряджання акумуляторної батареї від мережі.

Як повідомляв "Телеграф", виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що наступна зима для України буде складною в плані відключень електрики. Тому кожному українцю треба подумати про те, як він її проходитиме. Він закликав людей розраховувати на себе.