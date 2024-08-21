Помогут ли зимой солнечные панели: эксперт назвал лучший вариант

Они — хороший выбор для лета

Зимой украинцам придется жить в условиях жестких отключений света, причем при худшем сценарии электричества может не быть по 12 часов в сутки. Люди готовятся к этому, устанавливая дополнительные источники питания.

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин рассказал в эфире "КИЕВ24", какие из них лучше выбрать. По его словам, на зимний период лучше устанавливать инвертор и аккумулятор в квартире, а не солнечные панели.

"Они (солнечные панели, — ред) возможно, позволят вам подзарядить какие-то небольшие гаджеты, работать ноутбуку, возможно, немного светильников, но недолго. Зимой, имеется в виду... В первую очередь думайте об инверторе, аккумуляторе", — пояснил эксперт.

Солнечные батареи, объяснил Литвин, хороший выбор летом, когда солнца много. А вот для зимы они могут быть только как дополнительный вариант.

Для справки: инвертор – статическая система, которая монтируется на стену возле электрического щита и подключается к нему кабелем, или устанавливается отдельный щит. Предусмотрен автомат для инвертора, если аккумуляторы гелевые – автомат для защиты аккумуляторной батареи, переключатель для инвертора на случай, когда долгий период имеется свет.

Такая система бесперебойного питания работает постоянно. Когда свет исчезает, он автоматически переключает реле, инвертор переходит в режим работы от аккумуляторов. Когда электроснабжение возобновляется, он автоматически переводит нагрузку на режим Bypas, то есть пропускает ток транзитом из сети и начинается цикл зарядки аккумуляторной батареи от сети.

Как сообщал "Телеграф", исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что следующая зима для Украины будет сложной в плане отключений электричества. Поэтому каждому украинцу нужно подумать о том, как он будет ее проходить. Он призвал людей рассчитывать на себя.