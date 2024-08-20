Вечір буде без світла: у Львові оновили графіки відключень на 21 серпня

Місцевих жителів закликають економити електроенергію

У Львові та області оновили графіки відключень світла на 21 серпня. Як і очікувалося, світло почнуть вимикати ввечері з 16:00.

Нові графіки опублікувало "Львівобленерго". Дізнатися про свою чергу можна на сайті компанії або в чат-ботах.

Так, з 16:00 до 18:00 відключатимуть лише чергу 1.1. З 18:00 до 20:00 відключать одразу дві черги — 1.2 та 2.1. Під відключення з 20:00 до 22:00 потрапляють також дві черги одночасно – 2.2 та 3.1. А з 22:00 до кінця доби відключать лише одну чергу 3.2.

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не включати потужні електроприлади, щоб запобігти вимкненню", — закликали до "Львівобленерго".

Також мешканцям та гостям Львівської області нагадали, що дізнатися про належність до черги можна кількома способами:

на сайті "Львівобленерго";

чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в "Укренерго" потішили українців прогнозом наступного тижня. Можуть не відключати світло, але за умов.