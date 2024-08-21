В Одесі 21 серпня відключатимуть світло не лише за графіками: яка причина
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Відключення відбуватимуться лише у темно-сірій зоні
У вівторок, 21 серпня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла у вечірній час. Крім того, електроенергія буде відсутня у деяких жителів з інших причин.
За даними ДТЕК Одеські електромережі, відключення відбуватимуться лише у темно-сірій зоні. Двічі електроенергію відключать на дві години та одну — на чотири.
Як діятимуть відключення:
- з 16:00 до 18:00 відключатиметься одна черга.
- з 18:00 до 22:00 – дві черги.
- з 22:00 до 24:00 – одна черга.
"Не забувайте про економне використання електроенергії. Це допоможе знизити кількість та тривалість відключень", — нагадали в ДТЕК громадянам.
В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати. 21 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 1,1% вищий, ніж попередньої доби. Тому є потреба у запровадженні відключень.
Дізнатися графіки можна у чат-боті у Viber або Telegram. Також ознайомитись з ними одесити можуть на сайті ДПЕК.
Також в Одесі за деякими адресами відключать світло через ремонтні роботи:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям відключатимуть світло цієї зими. Є два сценарії — позитивніший і поганіший.