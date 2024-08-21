В Одесі 21 серпня відключатимуть світло не лише за графіками: яка причина

Відключення відбуватимуться лише у темно-сірій зоні

У вівторок, 21 серпня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла у вечірній час. Крім того, електроенергія буде відсутня у деяких жителів з інших причин.

За даними ДТЕК Одеські електромережі, відключення відбуватимуться лише у темно-сірій зоні. Двічі електроенергію відключать на дві години та одну — на чотири.

Як діятимуть відключення:

з 16:00 до 18:00 відключатиметься одна черга.

з 18:00 до 22:00 – дві черги.

з 22:00 до 24:00 – одна черга.

"Не забувайте про економне використання електроенергії. Це допоможе знизити кількість та тривалість відключень", — нагадали в ДТЕК громадянам.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати. 21 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 1,1% вищий, ніж попередньої доби. Тому є потреба у запровадженні відключень.

Дізнатися графіки можна у чат-боті у Viber або Telegram. Також ознайомитись з ними одесити можуть на сайті ДПЕК.

Також в Одесі за деякими адресами відключать світло через ремонтні роботи:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям відключатимуть світло цієї зими. Є два сценарії — позитивніший і поганіший.