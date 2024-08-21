СБУ прийшла з обшуками до ТЦК на Закарпатті: стала відома причина

Співробітники Служби безпеки України провели понад два десятки обшуків у приміщеннях ТЦК

На Закарпатті СБУ провела обшуки у Хустському ТЦК та у його голови Василя Зубатова, а також інших співробітників. Основною метою були члени військово-лікарської комісії.

Подробиці розповів журналіст Віталій Глагола. При цьому у Закарпатському ТЦК СП спростували повідомлення про обшуки та уточнили інформацію.

За словами журналіста, співробітники СБУ паралельно проводили понад 20 обшуків у працівників ТЦК та лікарень, де проводять ВЛК. Крім того, правоохоронці перевіряють медиків обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) — підозрюють в отриманні хабарів, щоб "списувати" військовозобов’язаних за станом здоров’я для подальшого виїзду за кордон та ухилення від мобілізації.

"Джерела повідомляють, що у керівника ВЛК у Хусті Медвідя знайшли гроші з передачі у якості хабаря", — написав Віталій Глагола.

Пізніше він додав, що головною метою обшуків була ВЛК, яка складається з місцевих цивільних лікарів, але розміщена в приміщенні Хустського ТЦК. Правоохоронці справді оглядали кабінет військкома, але щодо нього не проводили жодних слідчих дій.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація про обшуки у Хустському РТЦК та СП та його начальника Василя Зубатова не відповідає дійсності та назвали такі заяви наклепом. У відомстві підтвердили, що слідчі зацікавилися виключно членами ВЛК.

"Заходи, про які йдеться, стосуються виключно діяльності Військово-лікарської комісії (ВЛК) та є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів. Слід нагадати, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП та складається з цивільних лікарів. Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного стосунку до цих слідчих дій", — сказали у пресслужбі Закарпатського обласного ТЦК.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві ТЦК оголосив тендер на 6 млн гривень. Стало відомо, на що планують витратити гроші.