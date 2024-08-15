Крали на бомбосховищах? До чиновників у Дніпрі нагрянули з обшуками - ЗМІ

Чиновники робили у сховищах косметичний ремонт

Правоохоронці нагрянули з обшуками до керівників департаменту Дніпровської міської ради. Їх можуть підозрювати у розкраданні грошей, виділених на ремонт бомбосховищ у місті.

Про це повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, слідчі заходи нібито відбуваються у керівників Департаменту капітального будівництва та КП "Міські активи" Дніпровської міської ради.

Автори повідомлення стверджують, що чиновники робили у сховищах косметичний ремонт, хоча за документами він мав бути капітальним. У підсумку експертиза підтвердила, що бомбосховища непридатні для використання.

"А в.о. директора Департаменту капітального будівництва Марина Діброва ще й знищила документи про виконання робіт підрядними організаціями, а в офіційні відомості внесла недостовірні дані", — стверджується в матеріалі.

Повідомляється, що сума завданих збитків може становити близько 4 млн грн.

Також ЗМІ публікують фотографії із місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бухгалтера компанії, яка постачає продукти для Міноборони, спіймали з 4,7 млн ​​євро в багажнику.