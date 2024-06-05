"Укрпошта" повідомила про нову послугу: про що мова і як скористатися

Клієнтам також пообіцяли, що незабаром терміни доставки посилок скоротять

Український національний поштовий оператор "Укрпошта" запустив нову послугу. Починаючи з 5 червня компанія запускає оплату тари для відправки одержувачем у всіх відділеннях.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Про нововведення він докладно розповів у своєму Telegram.

Тепер клієнтам не доведеться окремо купувати коробки чи пакети.

"Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить", — зазначив Смілянський.

Крім того, він пообіцяв, що незабаром терміни доставки посилок скоротять. Клієнти "Укрпошти" зможуть забирати посилку вже наступного дня.

У травні компанія заявила, що виставити незатребувані посилки на аукціон. Йдеться про ті посилки, які шість місяців лежали на складах і не були забрані ні клієнтом, ні відправником.

Там додали, що аналогічний підхід практикують інші поштові оператори у різних країнах світу. Серед них Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багато інших.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, що "Укрпошта" має намір витратити понад 45 млн грн на SMS-повідомлення на мобільні телефони громадян, а також повідомлення у Viber. Подібні закупівлі компанія проводить регулярно, але в цьому випадку помічено цікавий момент.