У Києві на одній зі станцій метро осипалася стеля (відео)

Ділянку відремонтували, але питання залишились

У Києві на станції метро "Театральна" осипалася стеля. Ділянку швидко підлатали, але поки що незрозуміло, чи безпечно ходити під нею.

Про це повідомляє "Новини. Live". За даними кореспондента каналу, сталося це днями, а станом на сьогодні, 2 квітня, проблемну ділянку вже відремонтовано.

"Зробили, замазали, але якось не в тон. І дякуємо, що це зробили. Зараз тут уже не ведуться жодні роботи, немає комунальників та огорожі", — коментує кореспондент.

У своїй публікації автори каналу "Новини.Live" зазначають, що, незважаючи на ремонт, менше питань у них до ситуації не стало:

"Чому немає огорожі? Чи безпечно під цією стелею стояти? І як впливають на це затяжні київські дощі?", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на вихідних закриють низку станцій метро. Це станеться через ремонт.

Також ми повідомляли про те, що у березні одразу шість станцій метро у Києві закривали через НП. Як виявилося, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на рейки метрополітену.