В "Армія+" можна подати рапорт на звільнення зі служби: є шість підстав
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Юрист розповіла про плюси та мінуси нової функції
Військові тепер можуть подати рапорт на звільнення зі служби онлайн. Це можливість з'явилася у мобільному застосунку "Армія+".
Хто та як може подати рапорт, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, наразі подати запит можна лише за такими підставами:
- утримання трьох дітей віком до 18 років;
- загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
- догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
- догляд та утримання дитини з інвалідністю;
- догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
- за станом здоров'я.
З інших підстав рапорти на звільнення поки що потрібно подавати лише в паперовому вигляді, зазначає юристка.
Переваги та недоліки подачі рапорту через "Армія+"
Адвокатка назвала переваги подачі рапорту онлайн. Зокрема, вона підкреслила такі особливості:
- готова форма, що зменшує ймовірність відмови через невідповідний зміст;
- відсутність проблеми з небажанням командира приймати рапорт;
- автоматична фіксація моменту подачі документа;
- можливість відстеження руху рапорту.
Дар'я Тарасенко зазначила можливі недоліки подачі рапорту через "Армія+". Юристка звернула увагу на те, що без інформації по ID командира подати рапорт буде неможливо. Також вона передбачає проблему з неможливістю подачі оригіналів документів через застосунок.
Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави для звільнення військового через хворобу. Командування не має права відмовити прийняти рапорт.