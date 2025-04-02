В "Армія+" можна подати рапорт на звільнення зі служби: є шість підстав

Юрист розповіла про плюси та мінуси нової функції

Військові тепер можуть подати рапорт на звільнення зі служби онлайн. Це можливість з'явилася у мобільному застосунку "Армія+".

Хто та як може подати рапорт, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, наразі подати запит можна лише за такими підставами:

утримання трьох дітей віком до 18 років;

загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

догляд та утримання дитини з інвалідністю;

догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

за станом здоров'я.

З інших підстав рапорти на звільнення поки що потрібно подавати лише в паперовому вигляді, зазначає юристка.

Переваги та недоліки подачі рапорту через "Армія+"

Адвокатка назвала переваги подачі рапорту онлайн. Зокрема, вона підкреслила такі особливості:

готова форма, що зменшує ймовірність відмови через невідповідний зміст;

відсутність проблеми з небажанням командира приймати рапорт;

автоматична фіксація моменту подачі документа;

можливість відстеження руху рапорту.

Дар'я Тарасенко зазначила можливі недоліки подачі рапорту через "Армія+". Юристка звернула увагу на те, що без інформації по ID командира подати рапорт буде неможливо. Також вона передбачає проблему з неможливістю подачі оригіналів документів через застосунок.

Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави для звільнення військового через хворобу. Командування не має права відмовити прийняти рапорт.