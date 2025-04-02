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В "Армія+" можна подати рапорт на звільнення зі служби: є шість підстав

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Військова служба
Військова служба. Фото Колаж "Телеграфу"

Юрист розповіла про плюси та мінуси нової функції

Військові тепер можуть подати рапорт на звільнення зі служби онлайн. Це можливість з'явилася у мобільному застосунку "Армія+".

Хто та як може подати рапорт, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, наразі подати запит можна лише за такими підставами:

  • утримання трьох дітей віком до 18 років;
  • загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
  • догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
  • догляд та утримання дитини з інвалідністю;
  • догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
  • за станом здоров'я.

З інших підстав рапорти на звільнення поки що потрібно подавати лише в паперовому вигляді, зазначає юристка.

Переваги та недоліки подачі рапорту через "Армія+"

Адвокатка назвала переваги подачі рапорту онлайн. Зокрема, вона підкреслила такі особливості:

  • готова форма, що зменшує ймовірність відмови через невідповідний зміст;
  • відсутність проблеми з небажанням командира приймати рапорт;
  • автоматична фіксація моменту подачі документа;
  • можливість відстеження руху рапорту.

Дар'я Тарасенко зазначила можливі недоліки подачі рапорту через "Армія+". Юристка звернула увагу на те, що без інформації по ID командира подати рапорт буде неможливо. Також вона передбачає проблему з неможливістю подачі оригіналів документів через застосунок.

Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави для звільнення військового через хворобу. Командування не має права відмовити прийняти рапорт.

Теги:
#Військова служба #Рапорт #Армія+