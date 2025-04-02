"Перегорнув сторінку з Росією назавжди": помер найтитулованіший тренер в українському волейболі

Не стало відомого в Україні волейбольного фахівця

У понеділок, 31 березня, помер колишній волейболіст, екснаставник жіночої збірної України з волейболу, десятикратний чемпіон України (на посаді головного тренера) Сергій Голотов. Раніше стало відомо про загибель юного українського футболіста у Німеччині.

Про смерть Голотова повідомила пресслужба Федерації волейболу України в telegram. За інформацією джерела, уродженець Бєлгорода (Росія) Голотов після повномасштабного вторгнення повернувся до України.

"Пан Голотов після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і попри те, що мав чимало пропозицій від російських клубів, перегорнув сторінку з росією назавжди, попри те, що там народився.

Федерація волейболу України розділяє біль втрати у зв'язку зі смертю Сергія Івановича", — йдеться у повідомленні.

Голотов грав на позиції пасуючого за "Технолог" Бєлгород, "Іскру" Одинцово, "Азот" Черкаси та польський "Хожув", брав "бронзу" у чемпіонаті України та Польщі.

Після закінчення кар’єри гравця тренував "Азот" Черкаси, "Хімволокно" Черкаси, "Круг" Черкаси, "Хімік" Южне та російський "Єнісей". Сергій двічі очолював жіночу національну команду України (1999–2001, 2007–08). Був помічником головного тренера (2001-2005). На посаді тренера Голотов ставав десятикратним чемпіоном України та 11-кратним володарем Кубка України.

Раніше повідомлялося, що нігерійський боксер Габріель Оланреваджу помер у бою. Спортсмен упав на канати, лікарям не вдалося врятувати його.