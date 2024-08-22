Заберут квартиру из-за субсидии: правда ли это

Вокруг предоставления помощи на оплату счетов до сих пор ходят слухи

В Украине существует механизм поддержки населения, предназначенный помочь тем, кто не справляется с нагрузкой коммунальных платежей. Жилищная субсидия и субсидия на приобретение печного топлива предоставляется бедным слоям населения адресно.

Эта помощь предоставляется не всем, а тем, кто, кроме соответствующего имущественного положения, не имеет долгов за коммунальные услуги. Получать субсидию можно как на жилье, так и на арендуемое помещение. Без договора аренды субсидия предоставляется ВПЛ. Как отмечается на сайте правительственного контактцентра, предоставление лицу жилищных субсидий не связано и не влечет изменения формы собственности жилья.

Субсидия, которая уже была назначена, продолжает выплачиваться даже в случае смерти заявителя. Если один из членов домохозяйства подаст письменное обращение в течение трех месяцев, ему выплатят уже назначенную сумму.

Также следует отметить, что получать субсидию можно только по одному адресу. При изменении места жительства нужно отказаться от субсидии по предыдущему месту жительства и подать документы с новыми данными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при подаче документов на субсидию после 60 лет стоит знать об определенных нюансах. Некоторые из них оказывают влияние на сумму субсидии.