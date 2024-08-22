Вручение повесток мужчинам без прописки: как могут найти призывника

Лица призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга

Во время военного положения вручение повесток военнообязанным может быть по месту их регистрации. Однако возникает вопрос, как отправить повестку гражданам, не имеющим постоянной прописки или зарегистрированным на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, передает РБК-Украина. По его словам, отсутствие прописки не освобождает от исполнения воинского долга.

Согласно украинскому законодательству, воинская обязанность обязательна для всех мужчин призывного возраста, независимо от того, имеют ли они постоянную регистрацию или нет, а также независимо от места их фактического проживания, даже если это ВТО.

Как происходит вручение повесток в следующих случаях:

ее могут направить на последнее известное место жительства, если мужчина ранее был зарегистрирован по определенному адресу;

повестку могут вручить непосредственно на рабочем месте;

если известные контактные данные близких родственников, повестку могут передать через них.

военные органы могут попытаться связаться с военнообязанным телефоном или по электронному адресу, если имеют такую информацию.

Вручение повесток может происходить лично на улице, на работе или в других общественных местах.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях можно встать на военный учет не по месту регистрации. Для оформления на учет по новому адресу необходимо заполнить соответствующее заявление.