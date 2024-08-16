До моря 7 хвилин, а стоїть "копійки": українцям пропонують бюджетний відпочинок на популярному курорті (фото)

Гостям пропонують прості кімнати, але там є все необхідне

Багато улюблених курортів України зараз перебувають у занедбаному стані через "русський мір". Але щоб відпочити та позасмагати на пляжі, громадян запрошують до Одеської області, де працюють деякі бази відпочинку та готелі.

"Телеграф" з’ясував, які умови пропонують гостям на популярному курорті в Затоці на станції Лиманська. Дізнайтесь, за яку ціну у селищі можна винайняти житло.

Відпочинок у Затоці у 2024 році

На сайті OLX можна знайти оголошення, в якому українцям пропонують винайняти кімнату всього за 200 гривень у приватному будинку. У приміщенні є ліжко, шафа, стілець, вентилятор та Wi-Fi. Але головна перевага – піша доступність до моря (всього 7 хвилин).

Відпочинок у ст. Лиманська у Затоці

Куди поїхати на море в Україні у 2024 році

Власники нерухомості зазначили, що у будинку є все необхідне для проживання: плита, холодильник та інша техніка. У дворі знаходиться туалет, душ із гарячою водою, також є столик та мангал. Для дітей передбачений майданчик з батутом та гойдалками.

Скільки коштує житло у ст. Лиманська у Затоці

Оренда кімнати в Затоці 2024 року.

Зазначимо, що офіційно пляжний сезон на Одещині не відкривали, оскільки частину території заміновано. Але люди все одно приїжджають на популярну локацію, хоча купаючих в морі не так багато, як це було до війни.

Відпочинок у Затоці у 2024 році

Це прекрасне мальовниче місце, наче втрачене в Карпатах, при цьому тут можна отримати всі вигоди сучасного туризму. Також ми розповідали, де можна купуватись за 100 км від Дніпра.