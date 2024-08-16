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До моря 7 хвилин, а стоїть "копійки": українцям пропонують бюджетний відпочинок на популярному курорті (фото)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
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Відпочинок у Затоці 2024 — скільки коштує житло на станції Лиманська Новина оновлена 16 серпня 2024, 21:49
Відпочинок у Затоці 2024 — скільки коштує житло на станції Лиманська. Фото Колаж "Телеграфа"

Гостям пропонують прості кімнати, але там є все необхідне

Багато улюблених курортів України зараз перебувають у занедбаному стані через "русський мір". Але щоб відпочити та позасмагати на пляжі, громадян запрошують до Одеської області, де працюють деякі бази відпочинку та готелі.

"Телеграф" з’ясував, які умови пропонують гостям на популярному курорті в Затоці на станції Лиманська. Дізнайтесь, за яку ціну у селищі можна винайняти житло.

Відпочинок у Затоці у 2024 році

На сайті OLX можна знайти оголошення, в якому українцям пропонують винайняти кімнату всього за 200 гривень у приватному будинку. У приміщенні є ліжко, шафа, стілець, вентилятор та Wi-Fi. Але головна перевага – піша доступність до моря (всього 7 хвилин).

Відпочинок в Одеській області у 2024 році
Відпочинок у ст. Лиманська у Затоці
Відпочинок на морі у 2024 році
Куди поїхати на море в Україні у 2024 році

Власники нерухомості зазначили, що у будинку є все необхідне для проживання: плита, холодильник та інша техніка. У дворі знаходиться туалет, душ із гарячою водою, також є столик та мангал. Для дітей передбачений майданчик з батутом та гойдалками.

Скільки коштує житло у Затоці
Скільки коштує житло у ст. Лиманська у Затоці
Відпочинок у Затоці
Оренда кімнати в Затоці 2024 року.

Зазначимо, що офіційно пляжний сезон на Одещині не відкривали, оскільки частину території заміновано. Але люди все одно приїжджають на популярну локацію, хоча купаючих в морі не так багато, як це було до війни.

Де відпочити в Україні
Відпочинок у Затоці у 2024 році

Це прекрасне мальовниче місце, наче втрачене в Карпатах, при цьому тут можна отримати всі вигоди сучасного туризму. Також ми розповідали, де можна купуватись за 100 км від Дніпра.

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#Відпочинок #Затока