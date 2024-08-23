До моря всего три минуты: украинцам предлагают жилье по приятной цене на популярном курорте (фото)

Гостям предлагают 2-х и 3-х местные комнаты

Для украинцев, которые хотят отправиться к морю и отдохнуть по демократичным ценам, предоставлены разнообразные варианты. В Одесской области, например, можно поехать в курортный поселок Санжейка.

"Телеграф" выяснил, какие условия предлагают украинцам на этом курорте. Узнайте, за сколько можно арендовать комнату и какие там будут удобства.

Отдых в Одесской области в 2024 году

На сайте OLX можно найти объявление, в котором гостям предлагают арендовать 2-х и 3-х местные комнаты в поселке Санжейка. Он небольшой и расположен на побережье Черного моря в 35 километрах от Одессы, между Черноморском и Грибовкой.

Аренда жилья в Санжейке в 2024 году

Где отдохнуть в 2024 году

Главным преимуществом является то, что к морю идти всего три минуты, а стоимость аренды комнаты с человека составляет 250 гривен. На территорию, как указано в объявлении, есть Wi-Fi. В распоряжении приезжих будет два санузла и душевые кабины с горячей водой, а также две кухни. Во дворе есть мангал и место для отдыха.

Аренда жилья в курортном поселке Санжейка

Отдых в Санжейке в 2024 году

"Телеграф" писал ранее, как изменился украинский курорт Железный Порт за два года российской оккупации. Поселок до войны был заполнен туристами.