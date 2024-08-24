У вишиванках та смутку за загиблими Героями: як українці у Києві відзначили День Незалежності (фото)

На Майдані українці вшанували пам’ять загиблих Героїв та відзначили День Незалежності

У центрі Києва на честь Дня Незалежності зібралося багато українців. Усі від малого до великого одягнені у вишиванки, а в руках тримають національний прапор.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у центрі Києва та на власні очі побачив, як українці відзначають День Незалежності.

Жодних масових гулянь чи параду офіційно в Києві не буде. Але українці не змогли цього дня сидіти вдома та вийшли на вулиці столиці. На Майдані багато як цивільних, так і військових. Ніхто з них не пройшов повз прапорці з іменами загиблих українських захисників та захисниць. Особливо боляче дивитись на дітей, які серед сотень імен шукають ім’я свого тата чи мами. Чоловіки на колінах перед прапорами та портретами вшанували пам’ять своїх побратимів.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався із колишнім захисником України. Чоловік отримав серйозні поранення 13 вересня 2023 року під Куп’янськом і втратив дві ноги та ліву руку. Назвати свій настрій святковим у цей день він не наважується.

"Це день, коли можна показати свою єдність. Ми щодня боремося за незалежність, втрачаємо хлопців і не тільки. Настрій святковим я б не назвав", — сказав воїн.

На вулиці звучить музика, причому навіть із балконів будинків. Всі мешканці та гості Києва цього важливого для України дня вийшли до центру міста, щоб показати свою єдність, свою силу, любов до країни.

Також "Телеграф" розповідав про те, як Олександр Сирський та інші командири ЗСУ привітали українців із Днем Незалежності.