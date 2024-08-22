Першу службу поміняють на другу? Чи відбувається мобілізація поліцейських в Україні

Які є зміни в законі

Під час загальної мобілізації на військову службу можуть залучити певну категорію осіб. Чи стосується це правоохоронців.

У законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" відбулись певні зміни щодо мобілізації поліцейських. Вони повинні перейти зі спеціального обліку на загально військовий облік, але це не прирівнюється до їх мобілізації.

Згідно з документом, працівники Національної поліції не можуть отримати відстрочку від призову, але для них є функція бронювання.

Нова постанова від 5 червня 2024 року "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану" передбачає, каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, що 90% рятувальників і поліцейських можуть отримати бронювання від мобілізації під час воєнного стану, а 10% з них — призвуться на службу до бригади Лють або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Крім того, представники поліції можуть брати участь у заходах з мобілізації разом з ТЦК та СП. Вони мають право на інформування чоловіків призовного віку щодо актуалізації даних у військкоматі, а також доставляння військовозобов'язаного до центра комплектування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати пенсіонерів МВС.