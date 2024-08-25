Не только нардепы и полиция: кто имеет право на бронь от мобилизации в сентябре
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Не все предприятия могут бронировать 100% работников
Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от службы в армии. В частности, это касается работников определенных учреждений и предприятий.
Бронирование военнообязанного означает предоставление ему отсрочки от мобилизации. Под бронирование подпадают лица, работающие:
- в органах государственной власти и других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международными договорами.
В частности, забронировать могут сотрудников, важных для функционирования и обороны государства предприятий. Отсрочку от мобилизации могут получить работники следующих структур:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной и местного самоуправления;
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Следует отметить, что согласно законодательству другим предприятиям разрешено бронировать не более 50% своих работников, в то же время ГСЧС и Нацполиции — до 90% служащих. Предприятия военно-промышленного комплекса вправе забронировать до 100% работников.
Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.