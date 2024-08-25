Не только нардепы и полиция: кто имеет право на бронь от мобилизации в сентябре

Не все предприятия могут бронировать 100% работников

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от службы в армии. В частности, это касается работников определенных учреждений и предприятий.

Бронирование военнообязанного означает предоставление ему отсрочки от мобилизации. Под бронирование подпадают лица, работающие:

в органах государственной власти и других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международными договорами.

В частности, забронировать могут сотрудников, важных для функционирования и обороны государства предприятий. Отсрочку от мобилизации могут получить работники следующих структур:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной и местного самоуправления;

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Следует отметить, что согласно законодательству другим предприятиям разрешено бронировать не более 50% своих работников, в то же время ГСЧС и Нацполиции — до 90% служащих. Предприятия военно-промышленного комплекса вправе забронировать до 100% работников.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.