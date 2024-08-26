"Це війна не з цивілізованою державою": історик розкрив секрет Росії, який зрозумів Наполеон

Росіяни не раз зазнавали поразок

У Росії є один секрет. Його зрозумів французький імператор Наполеон I Бонапарт, коли захопив Москву.

Про це розповів кандидат історичних наук, офіцер 3-ї ОШБр Збройних Сил (ЗСУ) і популярний YouTube-блогер Олександр Алфьоров в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" "У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе".

"У Росії, цієї території з різними етносами, є один секрет. Вона неймовірно величезна. Навіть коли Наполеон, який виграв Бородінську битву і зайшов у їхню історичну столицю Москву, яку одразу підпалили самі ж московити, він тоді зрозумів нутро росіян. Це війна не з цивілізованою державою. Наполеон подивився: якщо за такими принципами вони будуть воювати далі, то йому доведеться з французькою армією йти аж до Аляски. А це понад 10 тисяч кілометрів. Тому Наполеон просто пішов з РФ", — зазначив він.

За словами історика, у нас завжди має триматися в голові, що поразки Росії зіткані з величезним підґрунтям розміру її території. Він зазначив, що це величезна територія, яку не можна захопити всю.

"Якщо говорити про поразки, вони у московитів були. Наприклад локальні, такі як Конотопська битва. Тоді українські козаки знищили цвіт Московського царства. Тобто вирізали всіх дворян під час цієї битви. Нашою сучасною мовою: це були діти всіх дипломатів, чиновників, парламентарів Росії. От такою це була поразка для московитів", — сказав Алфьоров.

За словами історика, прикладом глобальної поразки, коли росіяни просто зціпили зуби, опустили хвіст і підписували капітуляцію, є Кримська війна 1853-1856 рр. Тоді "місто-герой" Севастополь вперше було в облозі та програло.

"Під час Кримської війни росіяни підписали капітуляцію, демілітаризацію, вивели флот (хоча його де-факто вже і так не було), їм було заборонено тримати військовий флот у Чорному морі. Під час тої війни була доволі цікава цифра: 30 з гаком тисяч вбитих росіян на полі бою, ще 37 тисяч померли в результаті поранення, а понад 370 тисяч під час Кримської війни померли від хвороб", — наголосив Алфьоров.

На його думку, такі втрати посилюють думку, що російська влада ставиться до свого війська, як до "простого біосміття". За словами історика, друга важлива поразка Росії була під час Російсько-японської війни (1904-1905 рр.), коли невелика держава просто дала величезний опір росіянам в їхніх планах створення так званої "жовтої Росії", тобто об'єднання китайських територій, яку тоді Микола ІІ хотів назвати як "малая, бєлая, желтая Русь".

"Ця поразка росіян у Російсько-японській війні призвела до настільки розхитаної системи, що імперці дозволяли навіть друкувати книги українською мовою (раніше заборонені Емським указом 1876 року). Дозволяли українську мову. Поразка росіян у Російсько-японській війні призвела до першої російської революції, що, в принципі, стало початком нічого іншого, як розпаду імперської Росії", — зазначив Алфьоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ зробить усе, щоб змусити Путіна зупинити війну дипломатичним шляхом. Однак якщо це не спрацює, Збройні Сили України будуть готові зробити це військовим шляхом.