"Это война не с цивилизованным государством": историк раскрыл секрет России, который понял Наполеон

Россияне не раз терпели поражения

У России есть один секрет. Его понял французский император Наполеон I Бонапарт, когда захватил Москву.

Об этом рассказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр Вооруженных сил (ВСУ) и популярный YouTube-блогер Александр Алферов в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандеры и то, почему Украина победит".

"У России, этой территории с разными этносами, есть один секрет. Она невероятно огромна. Даже когда Наполеон, выигравший Бородинскую битву и зашедший в их историческую столицу Москву, которую сразу подожгли сами же московиты, он тогда понял нутро россиян. Это война не с цивилизованным государством. Наполеон посмотрел: если по таким принципам они будут воевать дальше, то ему придется идти вплоть до Аляски. А это свыше 10 тысяч километров. Поэтому Наполеон просто ушел из РФ", – отметил он.

По словам историка, мы всегда должны помнить, что поражения России сотканы из основы, связанной с огромным размером ее территории. Он отметил, что это огромная территория, которую нельзя захватить всю.

"Если говорить о поражениях, они у московитов были. Например, локальные, такие как Конотопская битва. Тогда украинские казаки уничтожили цвет Московского царства. То есть вырезали всех дворян во время этой битвы. Нашим современным языком: это были дети всех дипломатов, чиновников, парламентариев России. Вот таким это было поражение для московитов", — сказал Алферов.

По словам историка, примером глобального поражения, когда россияне просто стиснули зубы, опустили хвост и подписывали капитуляцию, является Крымская война 1853-1856 гг. Тогда "город-герой" Севастополь впервые был в осаде и проиграл.

"Во время Крымской войны россияне подписали капитуляцию, демилитаризацию, вывели флот (хотя его де-факто уже и так не было), им было запрещено держать военный флот в Черном море. Во время той войны была довольно интересная цифра: 30 с лишним тысяч убитых россиян на поле боя, еще 37 тысяч умерли в результате ранения, а более 370 тысяч во время Крымской войны скончались от болезней", — подчеркнул Алферов.

По его мнению, такие потери усугубляют мнение, что российские власти относятся к своему войску, как к "простому биомусору". По словам историка, второе важное поражение России было во время Русско-японской войны (1904-1905 гг.), когда небольшое государство просто оказало огромное сопротивление россиянам в их планах создания так называемой "желтой России", то есть объединения китайских территорий, которую тогда Николай II хотел назвать как "малая, белая, желтая Русь".

"Это поражение русских в Русско-японской войне привело к настолько расшатанной системе, что имперцы позволяли даже печатать книги на украинском языке (ранее запрещенные Эмским указом 1876 года). Разрешали украинский язык. Поражение русских в Русско-японской войне привело к первой русской революции, что в принципе, стало началом ничего другого, как распада имперской России", — отметил Алферов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сделает все, чтобы вынудить Путина остановить войну дипломатическим путем. Однако, если это не сработает, Вооруженные Силы Украины будут готовы сделать это военным путем.