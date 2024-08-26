Рус

Треба готуватися до довгострокової війни: в Раді назвали рік перелому на фронті

Автор
Артур Гор Артур Гор
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗСУ
ЗСУ. Фото mil.gov.ua

Ворог зламається, але на це потрібен час

Очікувати завершення війни в 2024 році точно не варто. Таку думку в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

– Я так думаю, що треба готуватися до довгострокової війни щонайменше до кінця 2025 року. Без неба ворог зламається, це сто відсотків. Коли це станеться? Коли у нас буде 300 літаків. Якщо рух буде такими темпами, як зараз, то рік перелому у війні я вже назвав, — зазначив Горбенко.

Нагадаємо, що популярний блогер розповів, які фактори впливатимуть на закінчення війни в Україні.

Повний текст бліц-інтерв’ю з Русланом Горбенко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 27 серпня.

Теги:
#ВР #Війна #Слуга народу #ЗСУ