Треба готуватися до довгострокової війни: в Раді назвали рік перелому на фронті

Ворог зламається, але на це потрібен час

Очікувати завершення війни в 2024 році точно не варто. Таку думку в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

– Я так думаю, що треба готуватися до довгострокової війни щонайменше до кінця 2025 року. Без неба ворог зламається, це сто відсотків. Коли це станеться? Коли у нас буде 300 літаків. Якщо рух буде такими темпами, як зараз, то рік перелому у війні я вже назвав, — зазначив Горбенко.

Нагадаємо, що популярний блогер розповів, які фактори впливатимуть на закінчення війни в Україні.

Повний текст бліц-інтерв’ю з Русланом Горбенко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 27 серпня.