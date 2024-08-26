Надо готовиться к долгосрочной войне: в Раде назвали год перелома на фронте

Враг сломается, но на это нужно время

Ожидать завершения войны в 2024 году точно не стоит. Такое мнение в блиц-интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

– Я так думаю, что нужно готовиться к долгосрочной войне как минимум до конца 2025 года. Без неба враг сломается, это сто процентов. Когда это произойдет? Когда у нас будет 300 самолетов. Если движение будет такими темпами, как сейчас, то год перелома в войне я уже назвал, - отметил Горбенко.

Напомним, что популярный блоггер рассказал, какие факторы будут влиять на окончание войны в Украине.

Полный текст блиц-интервью с Русланом Горбенко читайте на сайте Телеграф во вторник, 27 августа.