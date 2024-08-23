Світло без відключень за 500 грн на місяць: як це можливо, і хто може скористатися

Для цього можна взяти кредит за допомогою держави

2024-го року в Україні запрацювала державна програма кредитування купівлі сонячних батарей, яка допоможе пересічним громадянам не бути залежним від відключень електрики навіть у холодну пору року. Наразі придбати обладнання з частковою компенсацією банківських кредитів від держави стало простіше.

Так, для забезпечення електроенергією багатоквартирного житлового будинку на 100 квартир, необхідна сонячна електростанція (СЕС) потужністю 30 кВт·год (з інвертором цього має вистачити для забезпечення будівлі електрикою навіть узимку). При цьому виплати за кредитом для кожної квартири становитимуть близько 500 гривень на місяць терміном на три роки.

Такі дані наводить голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов. За його словами, при ставці 7% у перший рік кредиту та максимальних ставках у другий та третій роки (до 20% річних) загальна сума позички на встановлення СЕС становитиме близько 1,8 млн грн. Тобто фінансове навантаження за встановлення сонячної електростанції на кожну квартиру становитиме 18 тис. грн.

З урахуванням липневого зростання тарифів на електроенергію середня сума витрат однієї квартири (поточне споживання та погашення кредиту за встановлення СЕС) становитиме до 2 тис. грн на місяць. А оскільки окупність сонячної електростанції становить близько чотирьох років, то вже за рік мешканці зможуть почати повертати свої інвестиції.

А якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), яке бере кредит на СЕС, є учасником інших держпрограм з енергоефективності, то витрати мешканців можуть виявитися ще нижчими. Приміром, кредит, який отримав від "Глобуса" в 1,23 млн грн на купівлю СЕС ОСББ "ЖК Грінвуд" (селище Брюховичі, Львівська область) є учасником ще двох держпрограм.

Ставши учасником програми "ГрінДОМ", ОСББ отримає до 70% відшкодування витрат на обладнання для СЕС. Ще 30% від суми кредиту компенсують за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів щодо енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків у Львові на 2015-2025 роки.

Як заявила перша віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко це стало можливим завдяки розширенню програми "Доступні кредити 5-7-9%". Згідно з нею, ОСББ та ЖБК можуть подати заявку до одного з 46 уповноважених банків та отримати кредит до 5 млн грн строком до п’яти років під 7% річних.

"Серед пріоритетів уряду — підготовка до опалювального сезону, тому ми напрацювали пакет програм для підтримки бізнесу. І ці програми досить популярні. З початку літа двадцять українських банків за всіма програмами, як державними, так і приватними, погодили кредитів на суму 4,3 млрд. грн", — сказала Юлія Свириденко.

Натомість, щоб забезпечити електроенергією свою квартиру, можна купити сонячні панелі на балкон. У такому разі це обійдеться вам від 10-15 тисяч гривень.