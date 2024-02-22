"Це адекватна реакція": Путін вдав, що його не зачепили жорсткі слова Байдена (відео)

Путін заявив, що образа Байдена вкотре підтверджує, що він буде кращим для Росії

Володимир Путін відреагував на образи президента США Джо Байдена на свою адресу. Російський диктатор заявив, що реакція американського колеги нібито цілком "адекватна" з огляду на все, що було сказано Путіним раніше.

Про це президент РФ сказав сьогодні після відвідин Казанського авіаційного заводу імені Горбунова. У розмові з журналістом Путін підкреслив, що, як і раніше, вважає Байдена вигіднішим для Росії президентом США.

"Це адекватна реакція на те, що було сказано з мого боку. Він же не може сказати: "Володя, дякую, ти молодець, дуже мені допоміг". Ми розуміємо, що там відбувається з внутрішньополітичної точки зору. Це реакція абсолютно адекватна. А значить, я мав рацію. Ви запитали, що для нас краще. Я можу повторити — Байден", — заявив Путін.

Нагадаємо, що Джо Байден назвав Володимира Путіна "божевільним су**м сином". Він сказав це у контексті міркувань, що загроза зміни клімату є екзистенційною загрозою виживання людства.

Крім того, минулого тижня Володимир Путін зробив вибір між Джо Байденом та Дональдом Трампом напередодні президентських виборів у США. Російський диктатор заявив, що для Росії буде краще, якщо президентом США залишиться Джо Байден. Цей кандидат "прогнозованіший і досвідченіший".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп назвав РФ "військовою машиною", яка перемогла Гітлера та Наполеона. При цьому він геть-чисто забув про те, що у Другій світовій війні брала участь і Україна.