Байден назвав Путіна божевільним і не лише: дісталося і Трампу

Глава Штатів вже не вперше різко висловлюється в бік російського диктатора

Президент США Джо Байден назвав главу Росії Володимира Путіна "божевільним су**м сином". Він сказав це у контексті міркувань, що загроза зміни клімату є екзистенційною загрозою виживання людства.

"Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB – англ.), як Путін, а також інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – заявив Байден під час виборчої кампанії у Сан-Франциско, його слова цитує The Hill.

Крім того, президент США звинуватив Путіна у смерті Навального і різко розкритикував колишнього главу Сполучених Штатів Дональда Трампа, який уникає згадок про Путіна, говорячи про загибель російського опозиціонера. Байден зазначив, що у республіканців колись були "американські моральні підвалини, але вони, здається, втрачені".

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Білому домі анонсували "великий пакет санкцій" проти Російської Федерації через смерть опозиціонера Олексія Навального. Наразі невідомо, що саме він включає, але офіційно перелік обмежень оприлюднять у п’ятницю, 23 лютого 2024 року.