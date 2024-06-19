Грузинські фанати увірвалися на російське ТБ, пропагандисти не оцінили

Заступник генерального директора холдингу "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі розкритикувала грузинських фанатів за образу президента РФ Володимира Путіна. Грузинські вболівальники виконали знамениту кричалку, момент потрапив у пряму трансляцію на російському федеральному каналі "Матч ТВ".

Відповідну публікацію Канделакі розмістила на своєму telegram-каналі. Тіна написала пост від імені "грузинки", хоча вона є росіянкою.

"Під час трансляції гри Туреччина — Грузія, в ефірі телеканалу "Матч ТВ" з трибун було чути образи на адресу президента Російської Федерації.

З боку грузинських екстремістів нічого нового не відбувається. Ми вже бачили образи в ефірі грузинського телеканалу та пам’ятаємо, як і де закінчив той журналіст. Нині його не видно і не чути, прославився він лише тим, що образив Володимира Володимировича.

Наразі друга провокація. Теж зрозуміло, що ця акція пов’язана з тим, що грузини категорично не хочуть йти на поводу Америки. І те, що відбувається у грузинській політиці за останні два місяці, викликає опір Вашингтона.

Тому єдине, що залишається – зробити грубу провокацію, взяти та образити президента Росії. Брудно, не працювало раніше і не спрацює зараз. Але для опозиціонерів, які влаштовують бійки в парламенті, дикість здається верхом хоробрості.

Усі, хто ці акції ініціює, всі, хто в них бере участь, всі, хто до них має відношення, – як грузинка вам відповім грузинам. Ви є дурними баранами, яких ведуть на бійню. Вас як гарматне м’ясо, як це було багато разів в історії, використовують американські та європейські політики, щоб відрізати Грузії шляхи порятунку. Але ви, дякувати Богу, нічого не зможете зробити. Тому що розум завжди перемагав невігластво”, – написала Канделакі.

Тіна Канделакі

Увага, на відео є ненормативна лексика.

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