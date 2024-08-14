В Україні запровадять ліміти на карткові перекази: стало відомо, що буде з волонтерами

Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій

Нацбанк України вже цього тижня планує запровадити ліміти на перекази з картки на картку. Однак під це обмеження, ймовірно, не підпадатимуть волонтерські організації.

Про це повідомив старший аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Вус. За його інформацією, перед ухваленням рішення НБУ провів переговори з українськими волонтерами та запевнив про виключення для них.

"Цікаво, як саме це буде прописано. Тому що комусь потрібно буде визначати, хто є волонтером, а хто не є. Які будуть підстави такого визначення. Чи не потраплять інші структури, які не мають відношення до волонтерства, до цього списку ", — ставить питання Ус.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що ліміти переказів з картки на картку планують затвердити цього тижня. Його розглядатимуть на правлінні вже цього тижня із 12 по 18 серпня. Наразі обговорюється можливість запровадження лімітів на перекази з картки на картку, які можуть становити не більше 30 операцій та до 100 тисяч гривень на місяць для одного банку. грн. Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій. Приймати, як і раніше, можна буде необмежену кількість переказів.

НБУ пояснює запровадження цих лімітів зростанням випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій із метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ці обмеження мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів.

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