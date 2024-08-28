Субсидия за 15 минут: как подать документы по упрощенной процедуре (видео)

При такой подаче человеку нужно внести минимальное количество данных

В Украине субсидия может помочь с обузой коммунальных счетов, что особенно актуально из-за повышения стоимости электроэнергии и накануне отопительного сезона. Если у вашего домохозяйства нет особенностей, например непроживания части зарегистрированных или наличия долгов, проще воспользоваться упрощенной подачей заявления на получение субсидии.

Сделать это можно лично в бумажной форме в Пенсионном фонде или уполномоченных в местных советах. Также доступны онлайн инструменты — подача за 15 минут на портале "Действие" через приложение Пенсионного фонда для смартфонов или на сайте ПФУ.

При упрощенной подаче в заявлении указываются личные данные, серия и номер паспорта, РНОКПП заявителя и проживающих/зарегистрированных, адрес жилья и счет в банке (ИВАN), куда будут приходить деньги. Дополнительную информацию Пенсионный фонд будет брать из реестров и на ее основе будет рассматривать заявление. Сообщение о решении придет согласно выбранному пути коммуникации — на сайте или в приложении ПФУ, на портале "Действие" или на электронную почту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия распространяется не на весь объем потребленной электроэнергии. Часть, покрываемая выплатой, ограничена нормативами.