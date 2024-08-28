Пов’язаний із виробництвом зброї? Яку таємницю зберігає прізвище Порошенко

За старих часів прізвища не давалися випадково, вони формувалися поступово і несли в собі певний сенс.

Українські прізвища можуть багато розповісти про предків своїх володарів. Проте часто історики називають одразу кілька версій походження, як і у випадку із прізвищем 5-го президента України — Порошенко.

"Телеграф" вирішив заглибитися в це питання і розповісти читачам, як виникло це прізвище. Портал "Рідні" повідомляє, що у цього родового імені є одразу кілька варіантів походження. Один із них пов’язаний з виробництвом пороху.

Так, прізвище Порошенка однозначно має українське походження. Вона утворена від слова "порох", що означає "порошок" або "пил". Прізвище могло належати людям, які працювали з порохом або робили його.

Однак, на переконання істориків, це родове ім’я могли давати активним, енергійним людям зі "вибуховим" характером.

Суфікс "-енко" є типовим для українських прізвищ і зазвичай вказує на приналежність до певної родини чи роду.

Ще одна версія — прізвище має дуже давнє походження від народу бродників, що існував на Причорномор’ї у 10-12 ст. Грецька назва бродників походить від слова "πόρος" — брід, шлях, переправа. Від цього ж слова походить український префікс "про-" (у словах прохід, проїзд, проникнення, прокол), слово "пора" (отвір у чомусь) та слово "подорож". Порох – брід, Порошенко – людина з бродників. Аналогічне походження має прізвище Мостовий, наприклад.

За однією з версій, бродники – колишні жителі занепалих князівств Тмутаракані та Білої Вежі. З приходом половців вони були витіснені на захід, а після вторгнення монголів стали васалами Золотої Орди. Отримали землі сучасної Молдови та Нижнього Подунав’я. Саме тут і спостерігається найвища концентрація прізвища Порошенка.

Раніше "Телеграф" розповів звідки з’явилося прізвище Зеленський.