Связан с производством оружия? Какую тайну хранит фамилия Порошенко

В старину фамилии не давались случайно, а формировались постепенно и несли в себе определенный смысл.

Украинские фамилии могут много рассказать о предках своих обладателей. Однако часто историки называют сразу несколько версий происхождения, как в случае с фамилией 5-го президента Украины — Порошенко.

"Телеграф" решил углубиться в этот вопрос и рассказать читателям, как возникла эта фамилия. Портал "Рідні" сообщает, что у этого родового имени есть сразу несколько вариантов происхождения. Один из них связан с производством пороха.

Так, фамилия Порошенко однозначно имеет украинское происхождение. Она образована от слова "порох", что означает "порошок" или "пыль". Фамилия могла принадлежать людям, которые работали с порохом или производили его.

Однако, по убеждению историков, это родовое имя могли давать активным, энергичным людям со "взрывным" характером.

Суффикс "-енко" является типичным для украинских фамилий и обычно указывает на принадлежность к определенной семье или роду.

Еще одна версия — фамилия имеет очень древнее происхождение от народа бродников, существовавшего на Причерноморье в 10-12 вв. Греческое название бродников происходит от слова "πόρος" – брод, путь, переправа. От этого же слова происходит украинский префикс "про-" (в словах проход, проезд, проникновение, прокол), слово "пора" (отверстие в чем-то) и слово "путешествие". Порох – брод, Порошенко – человек из бродников. Аналогичное происхождение имеет фамилию Мостовой, например.

По одной из версий, бродники – бывшие жители падших княжеств Тмутаракани и Белой Башни. С приходом половцев они были вытеснены западнее, а после вторжения монголов стали вассалами Золотой Орды. Получили земли современной Молдовы и Нижнего Подунавья. Именно здесь и наблюдается самая высокая концентрация фамилии Порошенко.

Ранее "Телеграф" рассказал, откуда появилась фамилия Зеленский.