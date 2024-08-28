Чи є в Україні потреба в оголошені додаткової мобілізації з 1 вересня: Резніков дав відповідь

Чи є наразі дефіцит української армії

Наразі в Україні триває мобілізація й усі військовозобов'язані чоловіки, які підпадають під критерії, продовжують отримувати повістки. Чи буде оголошена нова хвиля набору на військову службу з 1 вересня.

Необхідності у новій хвилі мобілізації наразі немає. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

"План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс", — цитує видання.

Крім того, у найближчі місяці не планується розглядати питання щодо збільшення мобілізаційної планки.

Нагадаємо, раніше в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповів, що призовний вік в Україні потрібно знижувати. Він пропонує зменшити планку до 23 років, обгрунтовуючи свою думку тим, що війна в Україні затягується.