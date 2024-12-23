Хімічать з номерами? В Росії суттєво зросло виробництво "Шахедів"

Росія могла виготовити за 2024 вже близько 10 00 безпілотників

Російські війська днями атакували Україну ударними БПЛА "Шахед" : серед збитих дронів було зафіксовано безпілотника з номером "Ы 11934".

Про це повідомляє Defense Express. Номер даного БПЛА помітно на фото агентства Anadolu, яке було поширене фотоагентством Getty Images. Цей безпілотник використали російські окупанти під час атаки на Харків 21 грудня.

У тому випадку, якщо номери були без перепусток, то це означає, що РФ виготовила за 2024 вже близько 10 000 таких БПЛА. Причому йдеться виключно про російські потужності, йдеться у матеріалі. Також говориться про те, що ще в лютому 2024 року було виготовлено понад 2600 дронів з маркуванням "Ы".

Також журналісти звертають увагу на те, що перший випадок такого маркування було зафіксовано у липні 2023 року. Спочатку росіяни використовували БПЛА з маркуванням "М", а потім з’явилися БПЛА з індексом "К" та іноді "КБ".

Вже станом на кінець жовтня цього року фігурував номер "Ы-7069", пише видання.

У Defense Express зазначають: якщо росіяни не "хімічать" із серійними номерами, це свідчить про те, що щомісячний темп виробництва "Шахедів" у Росії до кінця поточного року досяг 2000 одиниць.

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