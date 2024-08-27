Літо йде красиво: де чекати на грозові дощі та поривчастий вітер, прогноз до 1 вересня

Як це не дивно, більш прохолодна погода очікується у Криму

До кінця серпня у більшості областей України буде тепло, часом спекотно, переважно без опадів. Однак у вівторок частину регіонів відвідають зливи, а в середу в деяких областях буде сильний вітер.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, у вівторок, 27 серпня, у Криму, на півдні Херсонської області, а також у Карпатах та Закарпатті пройдуть дощі, часом з грозами. Також сильні зливи прогнозуються у Криму. На решті території України – сухо. Стовпчики термометрів показуватимуть +30…+35 градусів, у Криму та в Карпатах прохолодніше — 21-26 градусів вище за нуль.

У середу, 28 серпня, істотних опадів не прогнозується. Вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 градуси, вдень очікується 29-34 градуси з позначкою "плюс".

У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть невеликі грозові дощі. Вночі буде +18…+23 градуси, вдень 29-34 градуси тепла.

У п’ятницю, 30 серпня, незначні дощі з грозами можуть пройти у Херсонській області та Криму. На решті території країни суттєвих опадів не прогнозується. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 19-14 градусів вище за нуль, а вдень спека досягне +30…+35 градусів.

У суботу, 31 серпня, в останній день літа, в більшості областей буде спекотно та сухо, лише у Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі очікується +19…+24 градуси, вдень — 30-35 градусів вище за нуль, у Криму прохолодніше — 25-30 градусів з позначкою "плюс".

У неділю, 1 вересня, на всій території країни без опадів. Температура повітря вночі очікується на рівні +19...+24 градуси, вдень спека досягне 30-35 градусів з позначкою "плюс".

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