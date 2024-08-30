Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Україну з візитом: хоче поговорити про ЗАЕС

На думку Агентства, ядерна безпека на окупованій ЗАЕС залишається нестабільною

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну наступного тижня. Гроссі хоче обговорити ситуацію на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції та за можливості відвідати її.

Про це 29 серпня повідомила пресслужба МАГАТЕ. Зазначається, що це буде вже п'ятий візит Гроссі на ЗАЕС з моменту, коли 1 вересня 2022 року він встановив постійну присутність МАГАТЕ на станції для моніторингу.

Зазначається, що на думку Агентства, ядерна безпека на окупованій ЗАЕС залишається нестабільною. Команда МАГАТЕ на станції постійно чує вибухи та бачить ознаки військової діяльності росіян поблизу станції.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче, коли і де б не виникали загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці. Наша проактивна присутність має першорядне значення для стабілізації ситуації. Моє послання було гучним і чітким протягом всієї цієї трагічної війни: ядерної аварії необхідно уникнути за будь-яку ціну, а атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Наслідки можуть бути катастрофічними, і ніхто від цього не виграє. Я, як і раніше, сповнений рішучості робити все, що в моїх силах, щоб захистити ядерну безпеку, поки тривають бойові дії", – заявив Гроссі.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), на якій у травні стався напівблекаут, порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Запорізької АЕС через обстріл було знищено важливий об'єкт. Російські окупанти зруйнували станцію зовнішнього радіаційного моніторингу станції.