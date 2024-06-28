Біля Запорізької АЕС через обстріл знищено важливий об'єкт: у МАГАТЕ пояснили, чим це небезпечно

Це вже не перший подібний випадок

Цього тижня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що внаслідок обстрілу та пожежі було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу. Це знизило ефективність зовнішньої можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивний викид під час надзвичайної ситуації.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі. Зазначається, що ця станція моніторингу розташована приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС.

Зв'язок з нею було втрачено в понеділок, 24 червня. Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

У МАГАТЕ нагадали, що з початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали різні періоди часу через пошкодження, зазнані внаслідок бойових дій. Чотири станції з 14, яку працювали до повномасштабного вторгнення Росії, наразі не працюють.

Останній інцидент стався лише через кілька днів після 16-годинного зникнення електроенергії в сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість персоналу ЗАЕС. Це призвело до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища.

"Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити", – підкреслив Гроссі.

Водночас він зазначив, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС. Але, за словами гендиректора МАГАТЕ, вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що "залишається джерелом глибокого занепокоєння".

Нагадаємо, раніше Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), на якій у травні стався напівблекаут, порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.