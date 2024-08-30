Кому можна не оновлювати дані в ТЦК: категорії громадян, яких точно не оштрафують

Деякі жінки не можуть проігнорувати цю норму

Нещодавні зміни до законодавства про мобілізацію в Україні зобов’язали більшість чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Проте існують категорії громадян, які звільнені від цієї процедури.

У законопроєкті №10449 прописано, кого це стосується. Не повинні оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "не придатний до несення військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі.

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Також оновлювати дані не повинні жінки, крім тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальності.

Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж можуть не йти до центрів комплектування. Однак вони зобов'язані мати при собі документ, що підтверджує це виключення.

Якщо чоловік був виключений з військового обліку, але не має документального підтвердження цього факту, він повинен звернутися до ТЦК для його оформлення. В іншому випадку, при перевірці документів, може бути вручена повістка, що зобов'язує його з'явитися до центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

Підкреслимо, якщо особа була виключена з обліку, але дані оновлювалися ще до 18 травня 2024 року, потрібно уточнити їх ще раз.

Варто зазначити, оскільки військовослужбовці вже перебувають на військовому обліку під час проходження служби, вони звільнені від необхідності додаткового оновлення своїх даних.

Нагадуємо, хто повинен оновити свої військово-облікові дані:

призовники віком від 17 до 25 років;

військовозобов'язані та резервісти віком від 25 до 60 років;

жінки з медичною та фармацевтичною освітою (які стоять на військовому обліку);

військовозобов'язані, які проживають за кордоном.

Неоновлення документів вважається адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф.

Раніше "Телеграф" писав, у який термін потрібно сплатити або оскаржити штраф від ТЦК. Якщо його оплатити невчасно, його сума подвоюється.