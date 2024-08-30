Кому можно не обновлять данные в ТЦК: категории граждан, которых точно не оштрафуют

Некоторые женщины не могут проигнорировать эту норму

Недавние изменения в законодательство о мобилизации в Украине обязали большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные. Однако существуют категории граждан, освобожденных от этой процедуры.

В законопроекте №10449 прописано, кого это касается. Не должны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "не пригодный для несения военной службы";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

не достигшие совершеннолетия;

старше 60 лет.

Также обновлять данные не должны женщины, кроме имеющих медицинскую или фармацевтическую специальности.

Мужчины, снятые с военного учета, тоже могут не идти в центры комплектования. Однако они обязаны иметь при себе документ, подтверждающий это исключение.

Если мужчина был исключен из военного учета, но не имеет документального подтверждения, он должен обратиться в ТЦК для его оформления. В противном случае при проверке документов может быть вручена повестка, обязывающая его явиться в центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.

Подчеркнем, если лицо было исключено из учета, но данные обновлялись еще до 18 мая 2024 года, нужно уточнить их еще раз.

Следует отметить, поскольку военнослужащие уже состоят на военном учете во время прохождения службы, они освобождены от необходимости дополнительного обновления своих данных.

Напоминаем, кто должен обновить свои военно-учетные данные:

призывники в возрасте от 17 до 25 лет;

военнообязанные и резервисты в возрасте от 25 до 60 лет;

женщины с медицинским и фармацевтическим образованием (стоящие на военном учете);

военнообязанные, проживающие за границей.

Необновление документов считается административным нарушением, за которое предусмотрен штраф.

Ранее "Телеграф" писал, в какой срок нужно уплатить или обжаловать штраф от ТЦК. Если его оплатить несвоевременно, его сумма удваивается.