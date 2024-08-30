Усилит армию и экономику: представители украинского ОПК призвали разрешить экспорт оружия

Украина может получить дополнительные налоговые поступления

Контролируемый экспорт украинского оружия позволит не только сохранить рабочие места и укрепить экономику. Он также будет способствовать увеличению обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом шла речь на круглом столе, организованном недавно Комитетом по вопросам экономического развития Верховной Рады, сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Во время встречи глава комитета Дмитрий Наталуха обратил внимание на необходимость создания благоприятного инвестиционного климата для сотрудничества в целях развития военных технологий в секторе оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК), возможности которого постоянно растут.

"Сейчас с вопросом масштабирования производства может конкурировать разве что вопрос его финансирования", — сказал Наталуха. По его словам, мероприятие было организовано для того, чтобы изучить, насколько контролируемое открытие экспорта избыточного вооружения может принести Украине дополнительные финансы.

На заседании присутствовали представители компаний украинского ВПК и профильных ассоциаций и объединений, в том числе "ФРУ Defence", "Технологические силы Украины", "Лига оборонных предприятий Украины" и NAUDI. В ходе мероприятия представители ВПК заверили, что безусловным приоритетом для них является обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны. В то же время они обратили внимание народных депутатов на то, что производственные мощности отечественного ОПК составляют до 20 миллиардов долларов в год, тогда как бюджет способен закупить оружие и боеприпасы всего на 6 миллиардов.

Представители ОПК отметили необходимость комплексного подхода к вопросу экспорта, который должен учитывать позицию военных, органов исполнительной власти, спецслужб и производителей. Они отметили, что открытие экспорта может стать стратегическим шагом по усилению экономики страны и развитию оборонной промышленности. Из-за дефицита финансирования предприятия ОПК могут обанкротиться, поскольку все оборотные средства предприятий инвестированы в разработку новых технологий и расширение производства.

По данным представителей ОПК, в случае контролируемого открытия экспорта, Украина может получить до 2 миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений за полтора года. Соответственно эти дополнительные средства будут направлены на закупку оружия и боеприпасов для Сил обороны.

"Сегодня у украинских производителей нет прямого юридического запрета на экспорт своих изделий и продукции, но в условиях активной войны вопрос разрешения экспорта вооружения становится особенно сложным и важным. Парламент должен стать площадкой для поиска правильного решения, которое должно быть наработано вместе с профильными ведомствами, производителями и, в первую очередь, военными, знающими актуальные потребности здесь и сейчас, с поля боя. И эти потребности должны быть первоочередно обеспечены, а все, что является избыточным и что не контрактует государство, может быть предметом обсуждения в рамках вопроса открытия экспорта", — отметил председатель подкомитета по вопросам регионального сотрудничества и торговли Комитета по экономическому развитию Александр Мариковский, подытоживая мероприятие.

"Народные депутаты и представители ОПК договорились подготовить концепцию контролируемого экспорта военной продукции во время войны для обсуждения на следующей рабочей встрече. Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, но поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. NAUDI благодарит Комитет по вопросам экономического развития ВРУ за политическую инициативу для решения этого сложного вопроса", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава NAUDI встретился с представителями ЕС. Стороны обсудили развитие украинского ОПК