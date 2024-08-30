Сидіти поруч із диктатором не став, але руку потиснув: якою була перша та остання зустріч Зеленського та Путіна (фото, відео)

Зустріч двох лідерів була лише одна — у Парижі 2019 року

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Путін на своїх посадах зустрічалися лише один раз. Це було на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року.

"Телеграф" вирішив згадати, як це було, про що говорили і як поводилися лідери двох країн за кілька років до повномасштабної війни.

"Нормандська зустріч" Зеленського та Путіна

Після трирічної паузи "нормандський формат" по війні на сході Україні на найвищому рівні відновився зустріччю "нормандської четвірки" у Парижі. Лідери чотирьох країн України, Росії, Німеччини та Франції зустрілися в Єлисейському палаці 9 грудня 2019 року.

У рамках зустрічі спочатку провели спільні переговори усі президенти – Зеленський, Путін, Меркель та Макрон. Пізніше президенти України та Росії зі своїми делегаціями зустрілися за зачиненими дверима, потім Путін і Зеленський переговорили віч-на-віч, а закінчилося все великою загальною прес-конференцією.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Як писали у ЗМІ, Зеленський потис руку Путіну на самому початку, коли не було камер. Однак публічно уникав рукостискань із ним. Також Зеленський сидів максимально далеко від російського диктатора і виявляв деяку зневагу щодо нього.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Про що говорили на саміті "нормандської четвірки"

Зустріч лідерів чотирьох держав покликана була врегулювати ситуацію в Україні, де з 2014 року тривали бойові дії, ініціатором яких була Росія. Зеленський окремо з Путіним та разом з усіма обговорювали важливі питання — припинення вогню на Донбасі та виведення звідти російських військ, обмін полоненим у форматі "всіх на всіх" та газові домовленості. Однак домовитися з Путіним не вдалося нікому. Щоправда, за підсумками саміту Україна та Росія все ж таки обмінялися кількома десятками полонених людей.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

А як відомо, згодом — 2022 року Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну з метою захопити "Київ за три дні". А з того часу ставлення Зеленського до Путіна стало жорсткішим і зовсім не дипломатичним.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що саміт у Парижі у 2019 році став першою та останньою наразі зустріччю Зеленського з Путіним. Після початку повномасштабної війни президент України неодноразово заявляв, що не збирається розмовляти з Путіним. А мир в Україні має бути справедливим — із покаранням для РФ та Путіна за їхні злочини та виплату репарацій Україні.

Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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