Що таке система "свій-чужий" і чи могла вона призвести до загибелі F-16? Пояснення експерта

У списку причин загибелі літака є дружній вогонь, але є нюанси

Розбір втрати першого українського F-16, яка сталася 26 серпня, спричинив черговий скандал за участю народного депутата Мар’яни Безуглої. Її заява про те, що винищувач був вражений українською системою ППО, викликала негативну реакцію командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука та українського суспільства.

Насправді ж ураження F-16 українською ЗРК Patriot є лише однією з можливих причин загибелі літака та пілота підполковника Олексія Меся. Про це "Телеграфу" повідомив експерт у питаннях авіації, засобів радіоелектронної боротьби та ППО Анатолій Храпчинський.

"Будь-який літак, і F-16 не виняток, обладнаний спеціальним пристроєм – транспондером, на який надходить сигнал від радара. У відповідь з літака на РЛС йде сигнал із кодами, які являють собою спеціальний шифр, і деякі дані про літак – висоту, напрямок польоту та інше. В автоматичному режимі радар звіряє отриманий шифр з наявною базою даних і ідентифікує літак як "свій", "чужий", "непізнаний" або "требує перевірки". Після цього фахівці вже ухвалюють якесь рішення, виходячи з розшифрування отриманого коду", — пояснює принцип дії системи упізнання "свій-чужий" Анатолій Храпчинський.

Також, як наголошує експерт, і F-16 та ЗРК Patriot підключені до протоколу Link 16, спеціальної бойової інформаційної системи тактичного обміну даними США та ряду країн НАТО. У рамках неї РЛС і літак обмінюються ще більшим масивом інформації, що дозволяє впевненіше впізнати дружню техніку.

Як наголосив співрозмовник "Телеграфа", у системі "свій-чужий" можуть траплятися помилки. Яскравим прикладом цього є регулярні втрати ВКС РФ від "дружнього вогню". Але це пояснюється помилками російської сторони, яка невдало "запозичила" подібну систему у Заходу. Нарешті, систему впізнання можна просто відключити, як і зробили бійці ПВК "Вагнера" під час свого невдалого заколоту 23-24 червня 2023 року. Результатом цього стало знищення одного літака Іл-76 та шести вертольотів ЗС РФ.

"Втрата F-16 могла бути викликана масою причин — технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори — в ході знищення російської ракети її уламки могли потрапити у важливий вузол винищувача. У момент розслідування розглядаються всі версії, і "дружній вогонь" також у їх перечні. Але я вважаю, що Мар’яна Безугла свідомо акцентувала увагу на можливій найболючішій і резонансній причині, щоб отримати ще один привід для особистих звинувачень командування Повітряних сил України", — наголосив Анатолій Храпчинський.

Тим часом заява Мар’яни Безуглої про знищення F-16 української ППО була із захопленням зустрінута російською пропагандою та з обуренням – українцями.