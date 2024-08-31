Звільнять чи ні? Що відбувається з основним місцем роботи мобілізованого

Для цих робочих відносин є спеціальний термін

В Україні триває мобілізація — повістку від ТЦК можуть принести не тільки додому. На час проходження військової служби за мобілізованим зберігається місце роботи, але є нюанси.

Для збереження трудових відносин потрібно підтвердити призов роботодавцеві. На час виконання військового обов’язку, працівникам гарантується збереження місця роботи та посади.

Але ж роботу людина виконувати не може. В такому випадку використовують термін увільнення. Увільнення від роботи (посади) – це тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків, про який видається відповідний наказ. Якщо людина увільняється у зв’язку зі службою, вона має отримати вихідну допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Варто зауважити, що початком військової служби військовозобов'язаних вважають день призову на військову службу у районному військовому комісаріаті. Останнім днем служби — день виключення зі списків частини, про що вноситься запис у військовий квиток.

Якщо дія строкового трудового договору увільненого працівника закінчується у день, коли працівник ще перебуває на військовій службі, його звільнення допускається після фактичної демобілізації.

Звільнити працівника все ж таки можна, але тільки у двох випадках:

за бажанням військовозобов’язаного

за угодою сторін.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки триває підготовка мобілізованого. Залежно від спеціальності, він може бути до 2 місяців.