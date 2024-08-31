Уволят или нет? Что происходит с основным местом работы мобилизованного

Для этих рабочих отношений есть специальный термин

В Украине идет мобилизация — повестку от ТЦК могут принести не только домой. На время прохождения военной службы за мобилизованным хранится место работы, но есть нюансы.

Для сохранения трудовых отношений следует подтвердить призыв работодателю. На время исполнения воинской обязанности работникам гарантируется сохранение места работы и должности.

Но ведь работу человек выполнять не может. В таком случае используют термин "увільнення". Увільнення (освобождение) от работы (должности) – это временное прекращение исполнения работником трудовых обязанностей, о котором выдается соответствующий приказ. Если человек увольняется в связи со службой, он должен получить выходное пособие в размере двух прожиточных минимумов.

Следует отметить, что началом военной службы военнообязанных считают день призыва на военную службу в районном военном комиссариате. Последний день службы — день исключения из списков части, о чем вносится запись в военный билет.

Если действие срочного трудового договора освобожденного работника истекает в день, когда работник еще находится на военной службе, его увольнение допускается после фактической демобилизации.

Уволить работника все же можно, но только в двух случаях:

по желанию военнообязанного

по соглашению сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько длится подготовка мобилизованного. В зависимости от специальности он может быть до 2 месяцев.